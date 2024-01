Personas piden que Bukele apoye a Ecuador para “matar de hambre a los pandilleros en prisión” si toman represalias contra civiles

Ecuador se convirtió en uno de los países más conflictivos en las últimas horas; pese a que el presidente, Daniel Noboa, declaró un estado de excepción, la inseguridad sigue mandando en algunas zonas de la nación sudamericana. Aterrados de todos los hechos que han ocurrido, algunas personas pidieron que Nayib Bukele apoyé en la estrategia de seguridad.

Los internautas revivieron una grabación en la que se escucha al mandatario amenazar a los pandilleros en prisión: “Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales; no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión, desde el 2019 claro, si no los que están afuera. Por ahí anda un rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar, hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles, uno”.

Bukele advierte las maras que matará de hambre a los pandilleros en prisión si toman represalias contra civiles.



"Les juro por Dios que no comen un arroz, y vamos a ver cuánto tiempo duran(---)y no me importa lo que digan los organismos internacionales"



— Josema Vallejo (@JosemaVallejo) January 9, 2024

“Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles”, es parte del discurso de Bukele que comenzó a popularizarse ante todo lo sucedido en Ecuador. Para avivar las declaraciones, el presidente salvadoreño utilizó su cuenta de X para escribir lo siguiente: “No es soplar y hacer botellas”.

Tanto las imágenes, como el posteo tienen millones de visualizaciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer mensajes como “Ecuador necesita un BUKELE con Urgencia, es GRAVISIMO lo que se vive”, " Lo primero es como usted lo dijo señor presidente: ‘Que los mandatarios tengan una verdadera #voluntad de querer terminar con la criminalidad y delincuencia’” o “En Colombia se necesita un presidente con pantalones como Bukele y que no tenga nada que ver con los politiqueros que tenemos”.