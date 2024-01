Hombre golpea a mujer porque no le quiso dar dinero

Las cámara de seguridad son objetos utilizados para monitorear lugares u objetos valiosos. Estos dispositivos permiten que las personas tengan evidencia de diversos actos. Entre todo el material, en las últimas horas se comenzó a popularizar el momento en que un hombre golpeó a una adolescente porque no le quiso dar dinero.

En el clip se observa cómo el sujeto se acercó a su víctima e intentó mantener una charla, mas de un momento a otro el hombre golpeó a la menor de edad. El impactó provocó que la mujer cayera al suelo. De acuerdo con medios locales, las autoridades lograron la detención de un sujeto de 34 años de edad.

This man is straight trash pic.twitter.com/mFfc3ZQ4bJ — Wild content (@NoCapFights) January 14, 2024

Los informes aseguran que la involucrada estaba acompañada de su prima, quien poco pudo hacer para evitar la agresión. Su madre, quien pidió permanecer en anonimato, relató el momento y expresó su angustia: “Estaba en una tienda con ellos cuando ambas se adelantaron a la farmacia, que está justo al lado de donde estábamos. Fue en ese momento que este hombre se acercó a mi hija y le pidió dinero. Ella dijo que no tenía ninguno y, de la nada, él le dio un puñetazo. Le dieron un puñetazo inesperadamente y no hubo tiempo para defenderse”.

“El personal de la tienda que vio el ataque la ayudó y la llevó adentro. Fue entonces cuando mi sobrina me contó lo sucedido. No sé ni cómo describir la reacción, me puse nerviosa cuando descubrí que alguien golpeó a mi hija. La llevamos al hospital y, por suerte, no se rompió nada. Pero ella está muy conmocionada”, finalizó la tutora de la menor.

La autoridad correspondiente tipificó el hecho como agresión física, pero la familia del hombre se presentó e informó que padece esquizofrenia. Durante el interrogatorio, el hombre negó haber agredido al adolescente pero confirmó que tenía “algunos problemas mentales y frecuentaba el CAPS (Centro de Atención Psicosocial)”.