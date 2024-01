¡Interesado! Hombre confiesa que tendría novia con OnlyFans si comparte sus ganancias

OnlyFans se convirtió en la plataforma favorita para compartir contenido exclusivo. Pese a que no es un sito de videos e imágenes íntimas, la gran mayoría de creadores lo utiliza con ese fin, pero ¿cuánto gana una modelo de OF? Pese a que existen un sinfín de respuestas, muchas aseguran que sí se obtiene muy buen dinero.

Con relación a los “millones”, en las últimas horas se comenzó a popularizar las declaraciones de un joven: “Estoy dispuesto a salir con una mujer que tiene cuenta en OnlyFans, pero ella tendría que contribuir económicamente con lo que gane en la plataforma. Debo obtener beneficios de su participación en OnlyFans”.

Yo si andaría con una chica que tenga OF, siempre y cuando me de algo de lo que gana. pic.twitter.com/2QQL2lEK8a — Prófugos del Ácido Fólico 2.0 (@esdeprofugos2) January 15, 2024

Cuando una de sus amigas le preguntó el motivo, él respondió algo relacionado a los “buchones”, personas conocidas por su asociación con la narcocultura y su estilo de vida ostentoso.

“¿Te relacionarías con un buchón que no te da dinero? ¿Que no compra botellas de Moet? ¿Un buchón que divide la cuenta? ¿No, verdad? Entonces, ¿por qué debería estar con una mujer que hace OnlyFans si no obtengo beneficios?”. Esta conversación provocó un gran número de críticas hacia el joven.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 400 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer mensajes como “Básicamente dice, ‘como tiene más dinero que yo, me lo tiene que compartir’”, “Tiene una cara de idiota pero muy elevado”, “No lo haría, pero estoy de acuerdo con el vato” o “Hombre de alto valor!!! Ánimo paps”.