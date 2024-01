¿Se equivocó de velocidad? Conductor atropella a hombre en gasolinera

Las cámaras de seguridad son objetos adquiridos para monitorear un objeto o lugar importante. Los dueños de estos aparatos suelen documentar un gran número de cosas que se popularizan en redes sociales; tal como el video que muestra el momento en que un conductor atropelló a un peatón.

Una cuenta de Twitter compartió las imágenes en las que se ven cómo un hombre colocaba combustible a su vehículo. El involucrado tomó una fotografía y, en ese instante, el conductor aceleró su vehículo para arrollar a la persona. De acuerdo con la persona que difundió el hecho: “un hombre resulta gravemente herido después de ser atropellado intencionalmente por una furgoneta en una estación”.

🇹🇼 En Taiwán, un hombre resulta gravemente herido después de ser atropellado intencionalmente por una furgoneta en una estación. pic.twitter.com/Flok8S8sgP — Actualidad Viral (@ActualidaViral) January 20, 2024

Pese a que el hecho tomó gran popularidad en diversos portales, no existe, hasta el momento, una fuente oficial que expliqué qué fue lo que ocurrió con el conductor y con la persona lesionada. Se presume que el percance tuvo lugar en Taiwán, mas el clip se popularizó de gran manera en la red social perteneciente a Elon Musk.

“Paciencia mortal”, “Esto no es en Taiwán, Taiwán usa chino tradicional, pero este video usa chino simplificado, claramente está en China”, “¿Seguro que no murió?” O “alguien me puede decir qué fue lo que ocurrió?”, son algunos de los comentarios insertados por distintos internautas.