Empleada se defiende de agresión por parte de un cliente

Algunos presentes alejaron a la mujer del hombre para que no lo siguiera golpeando (Captura de pantalla - Especial )

Miles de personas salen todos los días de sus hogares en busca de un empleo que les ayude a llevar dinero. Desafortunadamente, el mal salario y las precarias condiciones obligan a los candidatos a tomar puestos muy denigrantes.

Te recomendamos: ¿Qué es? Captan extraña figura cerca de fatal accidente en CDMX

Asimismo, hay clientes que se comportan de una manera muy prepotente y déspota; lamentablemente, no hay alguien que los detenga y pida respeto por los trabajadores que solo buscan ganarse un poco de dinero. Por eso, en las últimas horas se comenzó a viralizar el momento en que una empleada respondió a las agresiones realizadas por un sujeto.

Man assaults McDonald’s worker and finds out pic.twitter.com/uhmV9P7H2b — Crazy Clips (@crazyclipsonly) January 25, 2024

Una cuenta de ‘X’ fue la que popularizó el clip: “Esto es lo que sucede cuando pones tus manos sobre el trabajador equivocado de McDonalds...”, fue la descripción que colocó. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 31 millones de reproducciones.

Sigue leyendo: Policía de tránsito roba la atención del internet por su gran físico

“Lo vi 5 veces. Ahora estoy volviendo a publicar. Me encantó el golpe de respuesta de la chica. No se debe tolerar ningún ápice de abuso o mala educación por parte de los clientes hacia el personal” o “Solo volví a ver el video y sus compañeros de trabajo no hicieron lo suficiente para apoyarla”, son algunos de los comentarios insertados por diversos internautas.