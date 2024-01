¿Quién es Frank Cuesta? El influencer que sobrevivió al ataque de un ciervo

YouTube es una de las plataformas de videos largos más populares de todo el mundo. Pese a las diversas aplicaciones, muchos creadores de contenido siguen utilizando este sitio para compartir imágenes de todo tipo. Frank Cuesta es un colaborador de la empresa norteamericana que suele enseñar cómo es su vida mientras cuida de un gran número de animales.

Te recomendamos: Tres ladrones mueren tras robar una camioneta y estrellarla contra un árbol

El amante de la naturaleza se popularizó, en las últimas horas, por documentar el momento en que un ciervo lo atacó. El hecho fue tan viral que se compartió en otros sitios ajenos a YouTube. En el video se logra ver cómo el hombre luchó contra el animal para no morir.

Cuesta hizo de todo para no morir durante el enfrentamiento que, para fortuna de todos, logró ganar. Los suscriptores no pararon de desearle pronta recuperación e insertaron varios comentarios: “Tienes mas vidas que un gato, entre esto y las 10 mordeduras de serpientes. Pero la verdad es que me encanta cómo te tomas las cosas y tu forma de reaccionar” o “Que angustia he pasado todo el vídeo. Y eso que ya sabía que habías salido vivo... Ánimo Frank”.

Sigue leyendo: Hombre ataca a su expareja con un machete y ella logra sobrevivir