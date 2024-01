¡Entérate!: Daniel Bisogno fue criticado por una fotografía en sus redes sociales

Una vez más, el famoso presentador de la TV mexicana, Daniel Bisogno está en el ojo del huracán, luego de que el pasado año sufriera una grave enfermedad que le dejó secuelas en el hígado. ‘El Muñeco’, como cariñosamente se le conoce, ha dejado impresionados a sus seguidores tras subir recientemente una fotografía en su red social de Instagram donde al parecer compartía unos tragos.

Vale recordar que luego de estar en el hospital, se conoció que el también actor, presentaba complicaciones hepáticas y debió someterse a tratamientos por várices esofágicas. Lo cierto es que los televidentes están atentos a la mejoría del presentador, pero también a los escándalos que lo rodean.

Los señalamientos, las críticas y acusaciones no paran por parte de sus fans, y es que en la polémica foto colgada se muestra junto a un grupo de jóvenes, a quienes se les ve compartiendo, y al parecer todo indica que estaría tomando alcohol, pues se detalla un vaso sobre la mesa que por su aspecto pudiera ser una cerveza.

Aunque ‘El Muñe’ no ha salido a dar alguna explicación sobre lo señalado, pero no se descarta que el alcohol pudiera estar presente en sus actividades o algunos encuentros de diversión. De estar o no consumiendo la mencionada bebida, ya la publicación que había realizado no se encuentra disponible en sus historias, ya que en un tiempo determinado decidió eliminarla.

Esta acción habría causado polémica, generando comentarios de quienes se siguen inquietando por su estado. Por ahora, se espera que todo se trate de suposiciones y Bisogno siga las indicaciones médicas al pie de la letra.