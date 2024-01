Modelo OnlyFans Asegura haberse quedado embarazada tras escena de sexo

Empezar un nuevo año para muchos significa un cambio en sus vidas, sobre todo si desde el inicio hacen una lista de propósitos con el objetivo de cumplirlos. No obstante, hay otras personas que, a pesar de tener sus metas, hay algunas situaciones que llegan sin planearse, tal es el caso de una modelo y estrella de OnlyFans, que tiene por nombre Tasha Paige y sorprendió a todos al anunciar que está embarazada.

Sucede que, la joven de 23 años de edad a través de TikTok informó a todos sus seguidores que quedó en embarazo mientras realizaba la grabación de sus videos sexuales para la plataforma de adultos antes mencionada.

“Estoy embarazada. Feliz Año Nuevo”, fueron las palabras indicadas para anunciar a sus más de 300 mil seguidores que se encuentra esperando un bebé.

“Todo me alcanzó. Por eso mis pechos han estado tan adoloridos y creciendo, así que todo tiene sentido ahora”, indica Paige, explicando además que hace algunos días sus clientes habían comenzado a sospechar de su estado y que ya se había sentido mucho más débil en su vida cotidiana.

¿Quién es el padre de su hijo?

Tasha Paige explicó en sus videos que había quedado embarazada mientras grababa uno de sus videos para OnlyFans. No obstante, por el momento no ha revelado quién es el padre del pequeño, además de no saber hasta ahora si continuará o no con su embarazo.

“Ella sabe quién es el padre y le ha dicho que está embarazada”, confesó el representante de la modelo para el portal Yahoo Lifestyle.

Y, hasta ahora, aunque no ha revelado la identidad del hombre, asegura que Tasha y el padre del bebé “no están juntos, pero mantienen una buena relación y tomarán una decisión juntos”.

Cabe resaltar que, ante los comentarios, en redes sociales le han indicado que ella es la que debe decidir qué hacer con su embarazo. “Decidas lo que decidas, recuerda que es tu cuerpo, tu elección”, señalan los usuarios.

