Jefe tira y patea a trabajadora en tienda deportiva del Edomex

Hay muchos empleados que utilizan sus redes sociales para denunciar los abusos que viven en el trabajo. Algunas dependencias, como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, se encargan de cuidar los derechos de los trabajadores. Los expertos piden el número mayor de evidencias para ejecutar las denuncias y así no tener duda de la explotación laborar.

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante X, la grabación de una cámara de seguridad que logró documentar el momento en que el presunto gerente, de una tienda deportiva, agredió a su empleada.

BUSCAN A GOLPEADOR DE MUJERES EN #Edomex



Lo identifican como Braulio Villasana, es gerente de la tienda deportiva #FoxStore en Satélite @SoyNaucalpan @GobNau



Golpeó a su empleada Sarahí y ahora está internada en el hospital. El sujeto huyó luego de que empleados intentaron… pic.twitter.com/OIfUM7J0oo — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) February 1, 2024

El sujeto tomó a la mujer de la cabeza, le propició un gran número de puñetazos y ya en el suelo la pateó en repetidas ocasiones. Pese a que la víctima intentó cubrirse de los golpes, el agresor siguió violentándola.

Algunas personas corrieron y alejaron al sujeto quien, de acuerdo con algunas fuentes, se dio a la fuga. Braulio ‘N.’, supuesto nombre del gerente, causó severas lesiones en la mujer, mismas que tuvieron que ser valoradas en un hospital.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 31 de enero del presente año, en un local ubicado en Naucalpan, Estado de México. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 100 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “¿'Ya déjenlo!’?”, “Voy a creer que entre 3 idiotas no pudieron detenerlo”, “Algo no cuadra, la chica le pega y le grita primero y cuando lo tienen agarrado grita ‘ya déjenlo’, desde luego no justifica en nada la violencia y el wey si merece bote y una calentadita” o “La chica lo agrede, el HDP la golpea salvajemente. Cuando los 3 tontines no pueden someterlo ella grita: ‘Ya déjenlo’”.