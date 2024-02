Piloto revela cómo fue ver un OVNI gigante en México

TikTok es una de las plataformas más utilizadas en todo el mundo. Millones de personas acceden a este portal para ver videos que abordan una infinidad de temas. Entre todas las publicaciones, en las últimas horas se comenzó a popularizar la revelación que hizo un piloto mexicano al ver un OVNI en territorio mexicano.

La cuenta ‘Los Secretos Revelados’ publicó la conversación que tuvo el piloto con un creador de contenido: “Un OVNI no es un pin… marciano, es algo que no es identificado, el pedo es que la gente asocia OVNI con marciano, una madre que te va a comer, entonces no, es algo que está ahí y nadie sabe qué es”.

El entrevistado detalló que el tamaño del OVNI era muy grande, “como el doble de Querétaro”. Al descubrirlo, el hombre reportó el hecho para saber si era algún satélite u otra aeronave, mas era el primero en hacer un reporte.

“Se mete un avión de Iberia y dijeron que también lo estaban viendo, en eso, entra otro avión de otra empresa y dicen que también. Hay muchas historias de esto porque lo ven muchos pilotos”, continuó.

El piloto contó su teoría: “se trató de alguna tecnología humana, dudo que fuera algo que vino a encontrarnos”. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de cuatro millones de reproducciones en el portal chino, donde se pueden leer comentarios como “proyecto blue beam no dejarse engañar”, “cómo se llama el piloto?? para seguir sus tiktoks” o “Que descaro de los OVNI o sea ya bajen y que digan hola”