¡Ojo! Joven denuncia venta de artículos piratas al interior del AICM

La Ciudad de México es una de las metrópolis más importantes en toda Latinoamérica. Miles de ciudadanos utilizan el aeropuerto para trasladarse a diversos partes del país e incluso del mundo. Algunos pasajeros acceden a las tiendas del lugar para comprar comida o algún tipo de artículo, pero ¿todo lo que se vede allí es de buena calidad?

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, la denuncia realizada por un joven, quien aseguró que le “vieron la cara” con unos audífonos piratas. Todo comenzó cuando el hombre vio el producto a un precio muy bajo. Ante la duda por el costo, el cliente se acercó con la vendedora y le preguntó si los audífonos eran originales.

La empleada, segura de sí misma, afirmó que todo lo que estaba en esa tienda era de calidad y expresó que ellos no vendían piratería: “Le digo ‘nada más que los voy a abrir aquí por cualquier cosita, pues se lo regreso’ y me dice’ sí, no se preocupe’. Total, pago los mil 400, empiezo a abrirlos y me di cuenta que el plástico sí era muchísimo más grueso, además las uniones de los plásticos no estaban bien hechas. Se lo quité y la caja no era esa caja con textura sedosa que traen las cajas de Apple; era una caja literalmente de cartón blanca y con una impresión de los AirPods”.

Después de ver varias inconsistencias, el joven pidió un reembolso a lo que la trabajadora le dijo que eso no era posible. Tras varios segundos de conversación la mujer habló con su jefe y consiguió que el cliente tuviera su dinero.

Hasta el momento, el video suma más de ocho millones de reproducciones en redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “eres bien quejumbroso lo haces para causar polémica hubieras ido a una tienda appstore y listo”, “Uy si en las tiendas departamentales te venden tenis chinos qué se puede esperar”, “Lo que no sabe es que el cargador que compro también era chino” o “Imitación o piratería, no sé si sea lo mismo, pero de qué eran chafas eran eran chafas”.