¿Quién es Alyssa Ann Zinger y por qué se viralizó en redes sociales?

X, ates Twitter, es una de las redes sociales más utilizadas en todo el mundo. Algunos usuarios ingresan a este sitio para ver los temas más relevantes, donde en las últimas horas Alyssa Ann Zinger se robó el interés público, pero ¿qué fue lo que hizo la mujer de 23 años?

De acuerdo con diversos medios locales y algunos reporteros, la joven enfrenta cargos por “hacerse pasar por una adolescente para tener relaciones sexuales con niños de 12 a 15 años”. La acusada fue arrestada en noviembre de 2023 por, presuntamente, participar en al menos 20 actos sexuales con un estudiante de secundaria.

“Zinger está siendo arrestado por segunda vez, ya que se han presentado cuatro nuevas víctimas. Tuvo una relación con uno de los chicos desde mayo de 2023 hasta septiembre de 2023, quien creyó que tenía 14 años todo el tiempo”, explicaron los espacios antes citados.

Alyssa Ann Zinger, de 23 años es acusada de mantener relaciones con chicos de 12 a 15 años. Alyssa se hacía pasar por una adolescente de 14 años para lograr acercarse a las víctimas. pic.twitter.com/5YcnQAyKtN — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) April 7, 2024

El modus operandi de esta mujer era muy común a lo visto en otros países: “Supuestamente creó una personalidad falsa en las redes sociales donde decía tener 14 años y se comunicaba con los menores principalmente a través de Snapchat”. Los videos suman millones de reproducciones en redes sociales.

“Alyssa Ann Zinger necesita pasar cadena perpetua en prisión. No importa si es niño o niña, el sistema de justicia debe dejar claro que la sociedad no tolerará este tipo de abuso sexual contra niños”, “Siempre me ha parecido curioso, como los conceptos de ‘violación y pedofilia’ pierden socialmente significado, cuando la depredadora es una mujer”, “Es una pedófila... Mantengamos la misma energía independientemente del género” o “¡Qué terrible situación! Es preocupante ver cómo algunas personas pueden manipular y engañar de esa manera”, son algunos de los comentarios insertados por varios internautas.