¡Violencia en el Azteca! Aficionado del América es golpeado y termina con graves heridas

El América es uno de los equipos de futbol más seguidos en México. Miles de connacionales ven, cada fin de semana, en la tele a los jugadores de Coapa; asimismo, algunos pamboleros acompañan, a los dirigidos por André Jardin, a cada encuentro, pero ¿Esto puede implicar un riesgo?

Desafortunadamente, la Liga MX cuenta con varias historias relacionadas a la violencia al interior de los estadios. Pese a los esfuerzos de las autoridades y los directivos de cada club, este mal sigue. En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante diversas redes sociales, un video en el que se ve cómo quedó un aficionado al ser agredido por otras personas.

La acompañante de la víctima aseguró: “Me pegaron a mí y al golpearme él dijo que no me golpearan; quiso bajar al baño y le aventaron una patada. No metió las manos y se fue de boca. Él cayó noqueado, el mismo chavo que lo aventó le dio una patada en la cabeza”.

#FuriaDeportiva



La liga MX este fin de semana:



- Golpean brutalmente a un aficionado en el Estadio Azteca.



- Un aficionado de Tigres es captado lanzando orina a aficionados de Rayados.#FuriaNeta #FuriaTUDN #LigaMX pic.twitter.com/0O4GENwMtv — Furia Deportiva TUDN (@FuriaTUDN) April 14, 2024

En la grabación se ve el cuerpo de Óscar, presunto nombre del agredido, en el suelo sin ningún tipo de apoyo o autoridad resguardando al afectado. El reportero Carlos Daniel Salgado, quien daba seguimiento al altercado, subió otra grabación en la que se ve cómo el sujeto se negó a ser atenido por los paramédicos de la zona.

Pese a la buena voluntad de los especialista, no pudieron brindarle los primeros auxilios por ordenes de la víctima. Hasta el momento, la publicación suma miles de reproducciones en redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “Acá esto sí te debería preocupar @LigaBBVAMX y no un grito estúpido; tener personal capacitado, SEGURIDAD y una LIGA SEGURA dentro y fuera”, “esos grupos que dicen ser porras de los equipos ya no deberían ser permitidos, siempre llegan alocados” o “No justifico, pero si ya sabían quién era y lo andaban buscando pues no pinta nada bien…”.