“Necesitas firmar. Si no lo firmas, no hay manera”: lo que le decía mujer a su tío muerto para finiquitar préstamo en un banco

La mujer que llevó a su tío muerto a un banco de Río de Janeiro, Brasil, para que le firmara un préstamo que había sido aprobado a su nombre, ya dio la vuelta al mundo. En silla de ruedas llevaba el cadáver del hombre, que había muerto horas antes.

Los trabajadores del banco obviamente notaron algo muy extraño en la mujer, pero más en el hombre que estaba en la silla. Érika de Souza Vieira Nunes llegó hasta el banco con Paulo Roberto Braga en silla de ruedas, para terminar la solicitud de un préstamo online por 17.000 reales (alrededor de US3200).

“Necesitas firmar”

“Tío, ¿estás escuchando? Necesitas firmar. Si no lo firmas, no hay manera”, le decía la mujer al cadáver, al cual le sujetaba la cabeza y le tomaba la mano, como si pudiera firmar.

“Firma para no darme más dolores de cabeza, no puedo más”, le insistía, mientras intentaba ponerle el lápiz en la mano. “No puedo firmar por ti, qué puedo hacer, lo haré”, decía.

Pero ya para ese entonces estaba siendo grabada por los trabajadores del banco, que ya sospechaban que algo raro pasaba. De hecho, llamaron al personal de emergencias y también a la policía.

“Si no estás bien, te voy a llevar al hospital”, agregó, mientras ya se daba cuenta que todos desconfiaban de ella.

Dice que estaba vivo cuando llegó al banco

De Souza Vieira Nunes aseguró que era la sobrina y cuidadora del hombre y su abogada sostuvo que el hombre llegó con vida al banco.

“Los hechos no sucedieron como fueron narrados. El señor Paulo llegó vivo a la sucursal bancaria. Hay testigos que también serán escuchados en el momento oportuno. Empezó a sentirse mal y luego le hicieron todos estos procedimientos. Todo esto se aclarará y creemos en la inocencia de la señora Erika”, declaró.