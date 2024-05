Alex Marin se viraliza por extraño video en el aeropuerto

Alex Marin es uno de los actores de películas para adultos más famosos en todo México. El también empresario comparte constantes fotos y videos, en sus redes sociales, de qué es lo que realiza en su día a día. Tras la ruptura con su esposa, Mia Marin, Alex se alejó un poco del escándalo público, pero en las últimas horas se convirtió en una de las personas más buscadas en redes sociales.

Una cuenta de X, antes Twitter, colocó el siguiente texto: “WTF con Alex Marin”, pero ¿Qué es lo que se ve en el video? Alex solo jugó en la fila que hacía para abordar un vuelo. Sí, el famoso se montó a su maleta y la usó como carrito para no caminar.

Wtf con el Alex Marin pic.twitter.com/ciR6H2QpbR — Gente Mamando (@GenteMamando) May 14, 2024

Algunos presentes lo saludaron e incluso le intentaron hablar, pero Marin siguió con su camino para no alterar le orden en las instalaciones del aeropuerto. Hasta el momento, el video suma miles de reproducciones en redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “Que no es ilegal traer esas maletas por la pila de litio? Pone a todos en peligro el puñetas”, “Si él no es feliz… ¿entonces quién?”, “Se monta hasta su maleta” o “No sé si me cae mal o simplemente es envidia”.

¿Cuánto gana Alex Marin?

En una entrevista con Roberto Martínez, el actor reveló la cantidad de dinero que ganan él y sus “parejas” al ser las estrellas más reconocidas en México.

Alex Marín explicó que, de los entonces cuatro, la que más dinero ganaba era Giselle Montes; que son solo 22 años de edad percibe más de 12 mil dólares al mes, poco más de 239 mil 400 pesos.

Según en sus propias palabras, el hombre gana más de cinco mil dólares, unos 99 mil 793 pesos. El hombre además de dedicarse a la industria para adultos, afirmó tener diferentes “negocios” de los cuales consigue aumentar las cantidades antes mencionadas.