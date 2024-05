Policías ahorcan a perrito con patrulla en calles de Hidalgo

El maltrato animal es uno de los crímenes más condenados en redes sociales. Si bien existen muchos videos que muestran los ataques hacia perritos, los internautas no paran para buscar más información y así conectar con las autoridades correspondientes para acabar con las agresiones, pero ¿Qué se hace cuando la policía realiza los actos?

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante diversas redes sociales, el momento en que un una patrulla avanzaba mientras un lomito colgaba en la parte trasera. La cuenta que difundió el hecho colocó lo siguiente: “parece que tiene demonios en su policía. Exigimos castigado severo a los responsables. Patrulla municipal 164″.

Si bien en el clip solo dura seis segundos, muchos internautas condenaron lo que parece ser un descuido de los oficiales, pero otros defendieron a la autoridad: “Ya fue rescatado y fue porque el perro es de ellos y se bajó en ese momento, no lo maltrataron se espantó y se bajó de la patrulla y se dieron cuenta”.

Hasta el momento, el video suma más de 15 mil reproducciones en diversas redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “¿Cómo que no fue maltratado? El no traer a un perro con las medidas de seguridad correspondientes en su transportación ES MALTRATO por si mismo. Me extraña que los defiendas”, “Según circula si se orillaron para subirlo, el perrito había caído, no lo estaban lastimando a propósito, afortunadamente el perrito está bien”, “Detenganlos! (a los humanos y encierrenlos)” o “Que se les haga lo mismo a esos malos servidores públicos, que poca m”.