Pide iPhone 15 en línea y le entregan llave de agua

Existen un gran número de sitios que brindan productos de cualquier tipo para que los internautas puedan solicitarlos sin la necesidad de salir de sus hogares. Estos intermediarios velan, en gran parte, en la confianza de los vendedores para que el cliente reciba todo de manera correcta.

Desafortunadamente, en las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante X, lo que recibió una mujer al comprar un iPhone 15 en línea: “Abro hilo de cómo me estafaron y como ya no es confiable ni seguro comprar dentro de la plataforma, además que no ayudan a solucionar tu problema”, escribió la afectada.

Asimismo, explicó que el pasado 16 de mayo vio una publicación en la que ofrecían el celular totalmente nuevo “CONFIANDO por sus más de 500 comentarios donde afirmaban que les llegaba su equipo, además de ser el #3 en ventas de apple”.

“Pedí mi equipo y el envío fue FULL, lo recibí el 18 de mayo, y al momento de abrirlo recibí una llave, anexo pruebas”. Tras hacer el reclamo con el portal, la mujer recibió un reembolso, mas volvió a realizar el pedido al mismo vendedor “porque había sido un error de almacenaje”.

“Pedí nuevamente el equipo el día 22 de mayo para recibirlo el 24 de mayo nuevamente por envío FULL, como ya me había pasado la primera vez, en cuanto recibí mi equipo antes de abrirlo comencé a grabar y esto fue lo que recibí”, escribió la usuaria para mostrar un celular de otra marca.

Hasta el momento, el posteo suma más de 10 millones de visualizaciones, donde se pueden leer comentarios como “Nunca he entendido por qué compran iPhones en mercado libre y/o Amazon. Si voy a pagar esa cantidad en línea mejor lo compro en la página de Apple. O presencialmente en un Macstore o iShop si las hubiere en la ciudad”, “Yo compré con ese vendedor un iPhone 15 pro, igualmente era envío FULL, todo llegó bien, el vendedor tiene razón, mercado libre es quien gestiona el almacenaje del producto, y posteriormente la venta y envío del mismo” o “Por si te reembolsan, y aún quieres un iPhone, soy importador lo tengo más barato aún, este es mi Instagram. Espero que te solucionen”.