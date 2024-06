Reportan grandes filas en tiendas que regalaron comida y productos este 2 de junio

Millones de mexicanos esperaron durante días, meses e incluso años, el 2 de junio para ejercer su voto y así elegir, entre otros cargos, al próximo presidente de México. Además de esto, los internautas comenzaron a difundir las distintas promociones que hicieron algunas marcas para todo aquel que votara.

Tras un par de horas de que comenzaran las eleciones, los establecimientos ya cuentan con grandes filas e incluso hay locales que ya no tiene producto para regalar. El medio El Universal compartió, mediante su cuenta de X, la fila que se hizo en un restaurante: “Fila en El Moro de Parque Tepeyac para la promoción de 2 churros gratis por ir a votar”.

Hasta el momento, el video suma más de 30 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “Chale. Neta no les alcanza pa dos churros?”, “Seguro estan comprando votos para el prian”, “Mientras no haya un gerente pedorro como el de Burger King, adelante, yo fui por mi café al OXXO”, “Jajjajajajajjaj, No puedo creer que para los churros gratis estén perdiendo el tiempo ahí formados” o “Aquí leyendo los comentarios de los fans del gerente pedorro de Burger King”.

Con base en el INE, las actividades que realicen las Organizaciones Ciudadanas para la promoción del voto, se sujetarán a las siguientes reglas :

La promoción del voto tendrá como finalidad fomentar la participación ciudadana en los procesos electorales, así como fortalecer los valores, prácticas e instituciones de la democracia. La promoción del voto deberá ser imparcial, es decir, no deberá incidir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni generar confusión, presión o coacción en los electores o afectar la equidad en la competencia electoral. La promoción del voto deberá respetar en todo momento las características que, por ley, tiene el sufragio las cuales son el ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y buscará que el voto sea razonado e informado.

¿Qué restaurantes otorgarán descuentos por votar en la CDMX?