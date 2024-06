¡Pegaditos! Sacerdote se viraliza por bailar bachata con joven

Las redes sociales se inundaron, el pasado fin de semana, con un gran número de fotos y videos relacionados a las elecciones que se disputaron en todo México. Desde dedos marcados, hasta actos violentos, los internautas no pararon de ver contenido electoral.

Por eso, algunos usuarios se sorprendieron al ver que un cura estaba entre las tendencias de X, antes Twitter, pero ¿De qué se trata esta publicación que ya suma más de 400 mil reproducciones? Todo es por un video en el que se ve cómo un presunto sacerdote bailó, de una manera muy pegada, con una mujer.

El clip, que dura menos de 30 segundos, muestra el talento del cura para mover la cintura. Los pasos eran tan sorprendentes que el bajista de la agrupación, que estaba amenizando la reunión, mostró cara de asombro ante lo que observaba.

Al acabar la música, la mujer le agradeció al padre e hizo una reverencia a lo que el presunto hombre perteneciente a la iglesia la tomó por la cabeza y le dio un beso en la frente.

¿Disfraz o nuevas conductas por parte de los sacerdotes?

En 2023, un supuesto cura desató la polémica por un video en el que se le ve bailando pegadito y hasta abajo con una mujer. Tras la investigación de varios medios de comunicación, se dio a conocer que los hechos sucedieron en Brasil y que el involucrado solo era un sujeto con un disfraz eclesiástico.

El mismo hombre que se viralizó hace 11 meses, es el que aparece en el clip que sigue marcando tendencia en la red social perteneciente a Elon Musk. Hasta el momento, se pueden leer comentarios como “Deberían de encarcelar a todos los sacerdotes que se dicen llamar hombres de fe”, “Después salen los católicos a hablar del prójimo y mira nomas a este sacerdote”, “Para los que no saben, el único que viste así es el papa. No cualquier obispo o sacerdote. Y pues este no es el papa, se ve que solamente se ‘disfrazó’” o “Jajajajajaja mañana queda excomulgado. Ese cura equivocó el camino a seguir. De cura tiene lo que yo tengo de mecánico”.