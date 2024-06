¿Qué es lo que dijo la ‘mamá de Ángela Aguilar’ sobre la relación de su hija con Nodal?

La separación entre Christian Nodal y Cazzu provocó que muchos medios dedicados al entretenimiento y farándula comenzaran buscar al amante que acabó con la relación y pese a que algunos aseguraron que un hombre provocó el rompimiento, las cosas dieron un giro de 180 grados y ahora todos están centrados en Ángela Aguilar.

Sí, el pasado lunes 10 de junio se dio a conocer, de manera oficial, que Nodal y la hija de Pepe Aguilar tenían una relación. Con cinco años de diferencia, algunos internautas aseguraron que este romance acabará de muy mala manera, pero ¿Qué dice la mamá de Angela Aguilar? Si bien no existe un pronunciamiento de Aneliz Álvarez, madre de la joven, una comediante decidió ponerse en sus zapatos y creó un video de poco más de un minuto de duración.

El papel, que fue interpretado por Alexa Zuart, menciona lo siguiente: “¿Tú de verdad crees que a ti no te la va a hacer? Que como tú eres muy bonita, cantas precioso, ¿nunca te va a engañar? ¿Qué no estás viendo lo que le hizo a las demás? Va de una en otra, de una en otra, no sabe estar solo, ¿por qué crees que será? Es que no aprendes de veras”.

El video de humor también enfatizó en los tatuajes que se ha realizado el intérprete de ‘Botella Tras Botella’: “Yo no quiero ni imaginarme que ya hayas visto hace señor encuerado, pero ¿Qué no sientes feo que se encuentre y ver que tiene los ojos de una, la cara de otra, el nombre de otra? ¿No sientes feo?”.

La grabación acaba también con un mensaje para Nodal: “Y al otro cuando me lo traigas aquí le voy a leer la cartilla, ¿eh? Porque qué barbaridad, viene se pone estas banderas, aquí las tienen en la cara, las banderas rojas”.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de tres millones de reproducciones en redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “Justo arriba me salió la de la manager de Nodal”, “Escucha a tu mamá,Angela Aguilar, tiene toda la razón, quién te dice que a ti no te va hacer lo mismo que a las otras”, “Pero por qué todos se van contra ella? Él no tiene responsabilidad aquí o qué?” o “Alguien que etiquete a Ángela Aguilar, please”.