¿Qué sucede con los pedidos de Loly in the sky que no llegan a los clientes?

Loly in the sky se volvió tendencia por no entregar los zapatos que vendió durante el Hot Sale

En los últimos días Loly in the sky se convirtió en una de las empresas más buscadas en las diversas redes sociales y es que después de una publicación realizada por un medio de noticias, miles de internautas comenzaron a tachar a la marca y acusaron a los dueños de querer estafar a los clientes.

De acuerdo con lo antes dicho, el portal aseveró que Loly in the sky despidió a todo su personal por una presunta quiebra. Asimismo, contaban con un gran número de quejas por no entregar todos los zapatos que habían vendido en el Hot Sale: “Fue durante la más reciente edición de Hot Sale que la empresa lanzó descuentos de hasta 70 por ciento en sus zapatos y accesorios; sin embargo, varios de sus clientes reportaron que la empresa no había hecho entrega de los pedidos”.

Macarena Riva, creadora en TikTok que se encarga de hablar sobre “chisme corporativo”, contó que los empleados fueron destituidos de sus cargos en un Zoom de solo 5 minutos “y dicen por allí que no van a entregar los paquetes que aun tienen pendientes de la venta del Hot Sale”.

Milenio, periódico que reveló todo, aseguró lo siguiente: “De acuerdo con estimaciones de ex empleados y el propio servicio de paquetería, eran entre mil 200 y mil 400 paquetes pendientes de entrega”; para fortuna de los compradores, el medio de comunicación realizó una segunda actualización “Loly in the sky y Estafeta llegan a acuerdo; iniciarán reparto de paquetes atrasados”.

Hasta el momento, el video de Macarena suma más de dos millones de reproducciones en redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “ahora entiendo porque comencé a ver Loly in the Sky de venta en Coppel.... literal! los tenis de version BTS por ejemplo”, “Los altos impuestos y extorsiones por parte del gobierno de cuarta están llevando a la quiebra a muchas empresas”, “Pues que Lorena y Eduardo se levanten a las 5:00 AM y le echen ganas y ya” o “Pero ¿qué hicieron con todo el dinero de las ventas del hot sale?”.