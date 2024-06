Empleada agrede a clienta y la acusa de robo en tienda de Querétaro

TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Día con día, las personas suben un gran número de grabaciones, donde algunas logran sumar muchas reproducciones; es por esto que algunos internautas denuncian, mediante el portal chino, actos violentos, tal como lo hizo Diana Moreno, quien acusó a una empleada por agredirla al interior de una tienda en Querétaro.

En la grabación, de poco más de un minuto, se puede ver cómo la afectada le pedía a la trabajadora que la dejara ir. Pese a la amabilidad de Diana, la involucrada la siguió encarando y la acusó de abrir un bloqueador solar para niños y aplicárselo en el rostro antes de volver a colocarlo en la estantería.

Una agresión que acabará en denuncia

En el clip, que ya suma más de un millón de reproducciones, Diana mencionó que estaba dispuesta a pagar por el artículo, sin embargo pidió revisar las cámaras de seguridad para demostrar su inocencia. Tras una retención en la tienda, las cámara no mostraron algún tipo de evidencia que condenara a la mujer por lo acusado.

En una segunda publicación, Diana exhibió el producto en cuestión, un bloqueador de marca Equate para niños, y mencionó que Walmart finalmente le devolvió la despensa que le habían retenido durante la investigación.

La internauta reveló sus intenciones de presentar una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) debido al maltrato recibido por parte del personal de Walmart. Este incidente ha generado una ola de críticas en redes sociales: “Admiro realmente tu tranquilidad, a mi me ponen la mano encima y me pongo loca”, “Que no lo allá terminado de sacar no justifica que esa era su intención! Es robo”, “los asociados defienden tanto la mercancía de su tienda, y después los jefes no los protegen de represalias de los farderos” o “Trabajo en Walmart y ella no puede tocarte la bolsa y mucho menos revisarla eso está prohibido”.