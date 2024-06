Video del último abrazo de tres amigos antes de morir ahogados

La llegada de la tormenta tropical Alberto a territorio mexicano provocó que miles de connacionales estuvieran pendientes de las noticias para resguardarse de las fuertes lluvias. Lamentablemente algunas ciudades, como Monterrey, reportaron el deceso de personas. Tal vez por eso, en las últimas horas se comenzó a popularizar el triste momento en que tres jóvenes se despidieron, con un abrazo, antes de morir ahogados.

En la grabación, que circula por redes sociales, se puede ver cómo los involucrados se sostuvieron con las esperanzas de ser rescatados por autoridades locales, mas esto no pudo ser posible. De acuerdo con algunos medios locales, los ahora occisos estaban en el lugar para tomarse fotos y descansar después de que uno de ellos hiciera un examen en la universidad.

“Cuando se encontraban en una pequeña isla de piedras blancas en medio del cauce, la tragedia les acechó: una súbita crecida de la corriente les atrapó y, en segundos, les engulló. Varios vídeos grabados por los transeúntes y publicados en distintos medios de comunicación muestran cómo los jóvenes, de entre 21 y 25 años, se abrazaron antes de morir”, explicó el portal antes citado.

Pese a que los hechos ocurrieron el pasado 31 de mayo, en la localidad de Premiaracco, Italia, no fue hasta hace pocas horas que comenzó a viralizarse en todo México: “Los cuerpos sin vida de las dos chicas fueron hallados tres días después, mientras que el del chico aún no ha aparecido”, informaron los medios de comunicación italianos.

¿Qué hacer en caso de inundación?

De acuerdo con las recomendaciones frente a emergencias de Argentina, es necesario, en caso de una inundación, conservar la calma; cerrar la llaves de gas y cortar la Luz: “Si te sorprende el agua dentro de la vivienda, evitá sótanos y planta baja. Llama a los Bomberos para que te ayuden a evacuar. Mantené cerradas puertas y ventanas, para evitar corrientes de agua dentro de la vivienda. No uses ningún tipo de vehículo como auto, moto o bicicleta. No ubicarse cerca de postes de electricidad o cables”.

Hasta el momento, los videos suman miles de reproducciones y cuentan con un gran número de comentarios que desean pronta resignación a todo aquel que perdió a un ser querido en situaciones similares.