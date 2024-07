¿Cuáles son los beneficios de acudir con un acupunturista?

La alopatía , mejor conocida como aquella medicina moderna basada en la ciencia que usa ingredientes activos o intervenciones físicas para tratar las enfermedades, es la opción más utilizada para curar algún malestar, sin embargo ¿Es la única?

En los últimos años, varias personas comenzaron a interesarse por la acupuntura, que según la RAE es aquella “técnica terapéutica de la medicina tradicional china consistente en introducir agujas en puntos determinados del cuerpo del paciente”.

Para conocer más a detalle sobre esta medicina alternativa, Publimetro pudo entrevistar al acupunturista Alejandro Reyes, quien tiene su consultorio en la Ciudad de México.

El experto, que lleva más de 15 años ateniendo a un gran número de pacientes, explicó cómo inició en la acupuntura: “Un vecino lo estaban atendiendo con acupuntura y le pregunté a la doctora, si me podía atender de las convulsiones y ausencias que sufría y me dijo que sí; me puso cuatro agujas y se me quitaron las convulsiones y las ausencias. Entonces a raíz de eso me interese por la acupuntura, lo que estaba estudiando lo dejé por completo y me metí a la acupuntura”.

Mitos y leyendas de la acupuntura

El especialista en salud expuso que antes la acupuntura era vista como energías o brujería. Tras la información a la población, Reyes definió a esta técnica como “Estimulación de la anatomía por el sistema nervioso central y por el sistema nervioso periférico; lo que sería el simpático y el parasimpático. Los nervios que funcionan con adrenalina y los que funcionan con acetilcolina”.

Al ser cuestionado sobre por qué los médicos alópatas ignoran y se burlan de la acupuntura, Alejandro Reyes explicó que “ignoran el contexto. Ahí le podríamos echar la culpa a cuando los europeos hacen mal las traducciones de los libros de acupuntura para trasladarlos a lo occidental. Al ignorar cómo se podía traducir ‘yin’ y cómo se podía traducir ‘yang’, Ignoraron que significa calor, inflamación, frío y líquido. Ahí es donde entra una confusión y, ahora, al creer también los doctores que se ve como energías, lo confunden y también no le dan una oportunidad de conocerlo más”.

Retrato del acupunturista Gabriel Alejandro Reyes (Antonio Ramírez )

El experto explicó algunos puntos a considerar antes de tomar una consulta: “Lo que yo temo es que se acerquen a un a una persona que no ha estudiado. Que simplemente lee un libro y empieza a poner agujas; da las explicaciones que el paciente quiere oír: el paciente quiere oír que tiene brujería, quw tiene un espíritu, algo que ocupan los charlatanes para aprovecharse de ellos. En ningún momento te hablan bien de hábitos, en ningún momento te hablan bien de tu dieta para identificar un buen acupunturista”.

“A mí me parece que debes de fijarte que te pone bastantes agujas, te ponen más de 10 agujas. Te explica qué debes de comer, te explica qué tienes que dejar de comer. Te explica qué hábito debes de cambiar y por qué. Además, te lo explica y ahora sí que en el idioma de la acupuntura y en el idioma occidental”, finalizó.