Vecinos arman pelea campal en feria por festejo parroquial en CDMX

Carlos Jiménez es un reportero y presentador de televisión que, durante muchos años, ha cubierto nota roja en la Ciudad de México y otras partes del país. El comunicador suele utilizar su cuenta personal de X, antes Twitter, para difundir las noticias y así llegar a más personas. El nombre c4jimenez ganó gran popularidad y ahora muchos internautas están pendientes de sus publicaciones para conocer los hechos violentos que suelen pasar en todo México.

En las últimas horas, Jiménez compartió una grabación de poco más de 30 segundos en las que se ve cómo varios vecinos comenzaron a golpearse con todo lo que encontraban en su camino. Sí, más de 10 mujeres y hombres convirtieron una feria en ring, los involucrados se desinteresaron de que el lugar era una zona familiar y comenzaron a violentase.

Algunos de los presentes corrieron para no ser víctimas de los sujetos, quienes encontraron en la violencia una forma de “resolver” sus conflictos. La persona que grabó los hechos se sorprendió al ver cómo alguien tomó una llanta como arma para agredir a los rivales.

De acuerdo con información del reportero, “Así se pelearon y se aventaron de todo en un festejo parroquial en la Col. El Paraíso en la alcaldía Álvaro Obregón. Piedras, palos, botellas, una llanta, una caja… Hay mujeres, niños… Vecinos reprochan que la alcaldía permite las fiestas, pero no manda seguridad”.

Hasta el momento, el clip suma miles de reproducciones en X, red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “Es parte de sus fiestas, si no lo hacen es como si no hubiesen festejado al santito”, “Ahí no le ponen la peligrosa alcaldía”, “Las fiestas y celebridades no son el problema, la gente tiene derecho a divertirse, la cuestión es que asisten inadaptados que buscan pelar en los momentos y lugares menos oportunos” o “Los festejos de ese tipo como en peñón de los baños,pueblo San Juan de Aragón entre otros deben ser suspendidos ya”.