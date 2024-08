Policía detiene a mujer ninfómana por desnudarse al interior del aeropuerto

X, antes Twitter, es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Millones de personas acceden a este sitio para compartir constantes imágenes y videos que logran sumar un gran número de reproducciones. Los usuarios de esta app agradecen las políticas que permiten una mayor difusión de contenido explícito, mismo que sería censurado en otro sitio. En las últimas horas se comenzó a popularizar, en el portal perteneciente a Elon Musk, el momento en que una mujer se quitó toda la ropa al interior de un aeropuerto para, supuestamente, pedir que alguien tuviera relaciones con ella.

En los poco más de tres minutos se aprecia cómo la involucrada peleaba con otra mujer; tras el alboroto un oficial arribó al lugar e intentó controlar la situación, sin embargo la otra dama se levantó y arrojó todas sus pertenencias a los presentes. Tanto fue el alboroto que la empleada que grababa todo se alejó del lugar.

De un momento a otro, la pasajera se lanzó contra el uniformado para tomar sus partes íntimas; al no lograrlo, la fémina empezó a tocarse su aparato reproductor. Tras varios segundos de pelea, la mujer fue esposada y colocada en el suelo, varias damas se acercaron la ahora detenida para colocarle ropa y cubrir su cuerpo.

El video suma millones de reproducciones en sitios como X o Facebook (Especial )

Con base en los primeros informes, los hechos ocurrieron al interior del aeropuerto internacional Norman Manley de Kingston, Jamaica. Si bien el clip se popularizó de gran manera en las últimas horas, algunos reporteros difundieron las imágenes desde el 14 de abril del presente año.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 19 millones de reproducciones en la red social de Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “Este comportamiento es una manifestación de un trastorno del estado de ánimo, es posiblemente una bipolar y esta experimenta cambios extremos de humor, está pasando por un periodo de aumento de energía extremo, impulsividad e hipersexualidad”, “Denle un tranquilizante”, “No entiendo por qué se burlan. Lo peor es que mujeres se burlen. Evidentemente no está está chica en sus cabales, está bajo efecto de alguna sustancia. No saben si por voluntad la ingirió o fue drogada por alguien más. Tengan empatía, es un ser humano, no se burlen” o “Es de hace meses esa noticia mundial”.