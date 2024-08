¡A las 4 de la mañana! Motociclista despierta intencionalmente a vecinos del Edomex

Las cámaras de seguridad son dispositivos creados para el control y vigilancia de algún objeto o lugar. Ante la constante inseguridad que se vive en diversas partes de México, algunos vecinos optan por colocar estos objetos y sentir un poco más de seguridad.

Tras intentos de asaltos o secuestros, los internautas suben las grabaciones para localizar a los presuntos responsables, pero ¿Es lo único que se pueden ver en internet? La respuesta es no, en las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante X, la denuncia realizada por un grupo de vecinos que pedían evidenciar a un sujeto que los despierta a las 4:00 de la mañana.

Sí, de acuerdo con las personas afectadas, el motociclista realiza, todos los días, constantes ruidos con su moto a altas horas de la madrugada. Según la misma información de los habitantes, el acusado comenzó a tener este tipo de actitudes tras ser reportado, en repetidas ocasiones, ante las autoridades correspondientes.

No paran las quejas hacia el motociclista y sus ruidos

La cuenta que difundió la grabación, con una duración de poco más de un minuto, aseveró que los hechos ocurrieron en la calle Gabriel Gálaviz, ubicada en la colonia Jiménez Gallardo, en Metepec, Estado de México . Hasta el momento, las imágenes suman más de 400 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk.

“Me avisan cuando suban la segunda parte del video donde le ponen una golpiza épica…”, “Para mí sería una maravilla. Me tengo que levantar a las 4:30 de la mañana todos los días para ir a trabajar. ¿Qué mejor despertador que ese cabrón?”, “nada que un litro de gasolina y un cerillo no arreglen” o “Se ve que si no le acelera se le apaga; y que el escape hace ese ruido porque si no me lo atropellan”, son algunos de comentarios insertados por varios internautas.