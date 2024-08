“Desperdicié mi tiempo”, mujer descubre durante divorcio que las cosas de su marido estaban a nombre de la suegra

La llegada de las redes sociales provocaron que millones de personas pudieran concertar con diversos usuarios en todo el mundo. Además, otras plataformas como YouTube o TikTok incitaron a que los internautas crearan contenido para llegar a una audiencia y así poder vivir de la redes.

Al volverse un espacio cotidiano, algunas personas buscan respuestas a preguntas precisas, tal como la que hizo una mujer en Facebook; sí, la creación de Mark Zuckerberg cuenta con foros en los que cualquier persona puede preguntar u opinar. Esta vez el grupo ‘Mujeres de ALTO VALOR’

“Me acabo de divorciar de mi marido, sus casas y sus carros desde que los compró los puso a nombre de su mamá (yo no sabía) y acaba de renunciar a su trabajo, Mi abogada ya no quiere llevar mi caso, dice que no le vamos a poder sacar casi nada. ¿Qué hago? Siento que desperdicié mi tiempo”, fue el texto que colocó la presunta mujer.

El mensaje real contó con más de 87 reacciones y 57 mensajes de internautas que daban su punto de vista e incluso brindaban algún tipo de “solución” a la dama. El posteo se volvió tan popular que un miembro tomó captura de pantalla y lo subió a otros sitios como X, donde ya acumula más de tres millones de visualizaciones.

“Mujeres de ALTO VALOR, *publica en anónimo*”, “El exesposo ya sabía la clase de vividora que era y se adelantó, bien por él, las mujeres interesadas no merecen ni un centavo”, “Puede pedir por favor que le deje algo por todo el tiempo que pasaron juntos. Digo, si era su marido debe tener algo de empatía” o “No sé si decir ‘que esposo tan feo’ o ‘que esposa tan abusiva’”, son algunos de los comentarios realizados por varios internautas.