Sujeto mancha las patitas de perrito al pintar cuadra

Las redes sociales permiten que millones de personas se puedan comunicar en todo el mundo. Pese al poco tiempo de existencia, la realidad es que los usuarios supieron adaptarse a estos sitios e incluso los hicieron parte de su día a día. Plataformas como TikTok masificaron la difusión de videos de corta duración, mismos que logran sumar millones de reproducciones en muy pocas horas.

Entre todas las publicaciones, en las últimas horas se comenzó a popularizar la grabación de una cámara de seguridad que logró documentar el momento en que un empleado pintaba la acera de color amarillo; tal vez por despistado, el sujeto no notó la presencia de un perro, o de manera intencional, manchó al peludo.

En vez de quitarse o ladrar, la mascota permaneció en su lugar. No fue hasta que para persona, posible amo del afectado, llegó al lugar para documentar lo sucedido. Hasta el momento se desconoce en dónde o cuándo ocurrieron los hechos, sin embargo el clip suma miles de reproducciones en X, antes Twitter.

De acuerdo con sitios especializados en el cuidado animal, “los perros tienen entre mil y nueve mil pelos por centímetro cuadrado de superficie corporal. A modo de comparación: en la misma superficie de la cabeza humana tenemos entre 150 y 500 pelos”.

Asimismo la fuente antes citada explica que “el ciclo de vida de un pelo canino es de seis o siete semanas. Pasado este tiempo, el pelo se cae y crece uno nuevo. No hay que ser un as de las matemáticas para hacer las cuentas: esto son un montón de pelos cayéndose regularmente”.

“Se pasó el señor pintando al perrito”, “Tampoco le importó al perrito, no se quita”, “- El tipo: Ni modo que no se quite - El perro: Ni modo que me pinte” o “Otra vez, por qué se quejan cuando los lomitos deben estar dentro de su casa o con su dueño, ahora de seguro vana a querer madrear al menso ese” son algunos de los comentarios realizados por varios internautas.