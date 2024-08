¡A más de 70 metros de altura! Jóvenes quedan atrapados en juego de Six Flags México

La Ciudad de México es una de las metrópolis más importantes en todo el mundo; por eso, existen muchos museos, parques y zonas culturales, pero ¿qué hay de los citadinos y turistas que aman la adrenalina? Si bien hay un gran número de opciones, la realidad es que Six Flags es uno de los espacios más populares, pero ¿Qué provocó que se volviera tendencia en diversas redes sociales?

Lamentablemente, la tarde del pasado 21 de agosto se registraron fuertes lluvias en la capital de país, mismas que provocaron que una de las atracciones se paralizara en su totalidad por algunos minutos. Las personas atrapadas sacaron sus celulares para grabar el hecho que se popularizó de gran manera en diversas redes sociales.

Asimismo, algunos presentes documentaron, desde abajo, cómo los afectados esperaron a que los empleados y personal de seguridad actuaron de la manera correcta para que nadie resultara lesionado. La cuenta de X ‘¿Por qué es Tendencia?’ colocó el siguiente texto: “un grupo de personas quedó atrapado en la atracción ‘Supergirl’ a más de 70 metros de altura”.

De acuerdo con el sitio web del famoso parque de diversiones, el Supergirl Sky Flight es un juego mecánico con una sorprendente altura de 74 metros.

Esta atracción ofrece a sus visitantes “estremecedoras vistas panorámicas, mientras giran observando el parque y la ciudad bajo ellos durante casi 2 minutos”.

Hasta el momento, el video suma miles de reproducciones en el sitio perteneciente a Elon Musk, done se pueden leer comentarios como “Six Flags va a terminar como la Feria de Chapultepec”, “No bueno... Nuevo miedo desbloqueado”, “Espero que hayan disfrutado la vista”, “Ahí está, sintieron la verdadera adrenalina que tanto querían” o “Nuevo mieod desbloqueado, gracias. De por si, si me dio cosita cuando me subí por que no esperaba que fuer atan alto donde uno llega”.