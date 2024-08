Mujer de la tercera edad queda atorada en coladera de Ecatepec, Edomex

Ecatepec es uno de los municipios más populares; lamentablemente, la fama de este sitio es por el constante robo a transeúntes, asimismo algunos vecinos aseguran que la inseguridad es algo con lo que se vive todos los días.

Pese a lo antes dicho, en las últimas horas se comenzó a popularizar el nombre de Ecatepec, pero ¿Fue por la inseguridad? La respuesta es no, esta vez fue por el accidente que tuvo una mujer al bajar del camión. Sí, la mujer identificada como Cristina Ramos, de 60 años de edad, quedó atrapada en una coladera.

Los hechos, que ocurrieron en la Vía Morelos, fueron atendidos por paramédicos, policías y bomberos del Estado de México. Asimismo, llegaron reporteros de Fuerza Informativa Azteca, quienes dieron más datos de lo ocurrido.

El percance duró más de 30 minutos, sin embargo la afectada pudo salir del lugar para después ser atendida en un hospital cercano. Hasta el momento, el clip dura más de 100 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “Sé que no debería pero si me reí duro”, “Van a pasar 10 años para que lo arreglen”, “La separación de los barrotes es mucho, por esos hay unas tapaderas que llevan muchos agujeros pequeños, donde nunca pasaría eso, pero seguro fue la solución de alguien para que no se tapen con la basura” o “Esas coladeras son un asco, De verdad si son muy peligrosas”.