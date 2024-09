¿La pata del ‘mameitor’? Policías de CDMX realizan movilización al encontrar pie en auto

La Ciudad de México es una de las metrópolis más importantes en todo el mundo; día con día, millones de citadinos se trasladan por toda la capital del país. Si bien hay una gran cantidad de opciones, algunas personas utilizan los coches para evitar los retrasos que se suelen presentar en el transporte público.

Sea la forma que sea, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuidan el orden para que todo se lleve en paz, sin embargo en las últimas horas se comenzó a popularizar la movilización que se realizó en la CDMX tras encontrar un pie al interior de un coche.

Sí, el reportero Carlos Jiménez dio a conocer, mediante su cuenta de X, un par de fotos en las que se ve la presunta extremidad. En la misma publicación, el comunicador aseguró que los hechos, ocurridos en el Centro Histórico, fueron causados por un objeto de plástico. Así es, el pie no era real.

“Estaba dentro de un auto abandonado frente a un punto de venta de drogas. Suponían restos humanos. Descubrieron que se trata de un pie de plástico”, colocó Jiménez en su perfil personal. Si bien el hallazgo calmó la preocupación de algunos vecinos, la realidad es que no se descarta la opción de una amenaza.

Hasta el momento, el posteo suma más de 50 mil visualizaciones en a red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “La cuartada perfecta para ser un distractor único en su clase , seguramente mientras los servicios estaban en movilización por el hallazgo algo ‘extraño’ sucedió en algún otro punto y pudieron operar sin ningún problema , no le veo otro motivo”, “Es la pata del mameitor”, “Cuando vas tarde al jale y dicen ‘métele pata’ no es literal” o “No lo sé timy …. NeceIto ver la pieza , yo tengo mis dudas”.