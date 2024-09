¿Qué significa ‘very mindful, very demure’ y por qué llegó a TikTok y Tinder?

Imagen referencial para ilustrar nota de qué es 'very mindful, very demure'

TikTok se convirtió, en muy poco tiempo, en una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Millones de personas acceden a este sitio para visualizar clips que logran sumar muchas reproducciones en pocas horas. Asimismo, los jóvenes suelen buscar, en esta app, temas o palabras que se viralizan en otros portales, tal como ocurrió con ‘very mindful, very demure’, pero ¿Qué significa?

“Muy consciente, muy recatada”, es una frase de la influencer Jools Lebron que explotó en redes, donde acumuló innumerables búsquedas y generó que muchos usuarios realizaran una publicación relacionada a la oración. Algunas personas aseguran que Lebron establece una nueva forma de pensar sobre la modestia y la consciencia, todo envuelto en una actitud sarcástica.

La joven, también conocida como ‘diva feroz’, publicó un video en el que mostró su rutina de maquillaje para ir a la oficina, enfatizando, de manera sarcástica, cómo las mujeres deberían lucir “recatadas y conscientes” en el entorno laboral. Su frase, que se puede traducir al español como: “Muy consciente, muy recatada”, pronto incendió las redes sociales.

‘Very mindful, very demure’ llega a Tinder

La tendencia también se apoderó de los perfiles de Tinder. Aprovechar el hype de “very demure, very mindful” es una gran opción para hacer bases mucho más sólidas, por eso, los expertos en citas dieron tres consejos para sacar lo mejor de la creación de Jools.

Regresemos a lo básico

Cuando se trata del amor y las citas, existen cortesías y gestos que en conjunto crean un combo ganador para llegar al corazón de tu match. Ser respetuoso durante las conversaciones por mensaje y en persona, y aprender a escuchar sobre sus gustos y reconocer el momento apropiado para dar una opinión es muy atractivo para todos. Además, cuando sea el momento de conocerse en persona, abrir las puertas al entrar a algún lugar, llevar flores y al finalizar mandarle un saludo a tu futuro suegro puede provocar una risa coqueta.

Un detalle nunca está de más

Hoy parece cosa de valientes abrir el corazón a nuevas personas, pero amar bonito demuestra mucho de quiénes somos, lo que buscamos y merecemos. Cómo todo en la vida, no es bueno quedarte con las ganas y si sientes que es el momento de escribir un mensaje de amor, un poema o dedicar una canción, ¡Hazlo, sin miedo al éxito! Recuerda que los actos de amor se disfrutan de ambas partes y planear o recibir un gesto romántico siempre es emocionante. Quizá esa persona estaba esperando el primer paso para invitarte a salir.

El respeto al match ajeno es la paz

Todos somos hermosos, valiosos y merecemos una historia de amor con acuerdos, consenso y comunicación. Si tu ex ya está saliendo con alguien, por mucho que nos encante, no es ahí. No vale la pena rompernos el corazón solitos por querer encajar en un lugar en el que no seremos felices. Seguro no tardas en hacer match con esa persona que te querrá por quien eres, por eso es importante tener la mente sana para romper el patrón que nos ha hecho daño.

Siempre dicen que el amor puede estar más cerca de lo que te imaginas, tal vez a un swipe de distancia. Algunos extras que te ayudarán a tener la mejor experiencia en esta época “very demure, very mindful” es siempre incluir en tu perfil de Tinder qué tipo de relación estás buscando de forma honesta, disfrutar la conversación y respetar si la otra persona aún no está lista para dar el paso a una cita en persona. En caso de que no te guste por donde avanza la conexión, aclara las cosas y evita ghostear.