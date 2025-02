Esto se sabe del video en el que “aparece” la niña fantasma al interior del AIFA

X, antes Twitter, es una aplicación utilizada por millones de personas en todo el mundo. Día con día, los internautas acceden al sitio perteneciente a Elon Musk para ver las noticias más relevantes e importantes. Entre todos los hechos noticiosos, en los últimos minutos se comenzó a viralizar la grabación que muestra a una supuesta niña en el AIFA.

Los usuarios colocaron el relato de una joven, quien aseguró que “esto le paso a mi mamá en el trabajo, ella trabaja en el AIFA, en ese entonces en el área de limpieza. Mi mamá me dijo que estaba en uno de los estacionamientos y que escucho como se reía una niña, pero como tal ella solo le dijo que no le daba miedo y que no se asustaba, después la captaron en cámara. ( QUE HORROR)“.

¿El video de la niña fantasma en el AIFA es falso?

Pese a la gran popularidad de la grabación, la realidad es que se trata de un video que se popularizó en 2024. En ese entonces se dijo que la ‘extraña’ niña apareció durante la madrugada a las afueras de una casa en Monterrey, Nuevo León.

Las noticias falsas, también conocidas como “fake news”, son información errónea o manipulada que se difunde como si fuera verdadera. Pueden causar confusión, dañar la reputación de personas o instituciones, e incluso influir en decisiones importantes. Por eso, es fundamental saber cómo evitarlas. Aquí te presentamos algunas estrategias claves:

Prioriza sitios de noticias reconocidos y con buena reputación. Desconfía de páginas web con nombres extraños o dominios poco comunes.

No te quedes con una sola versión. Busca la misma noticia en diferentes medios de comunicación. Si hay discrepancias significativas, podría ser una señal de alerta.

Evita compartir información que te llegue por cadenas de WhatsApp o redes sociales sin verificar su autenticidad.

“Yo participé en la obra civil del AIFA y era un mundo tan grande ahí dentro que pasaban muchas cosas trágicas y también paranormales. De noche el AIFA es como otro mundo. El video creo es viejo y existe otro en el que se logra ver a una mujer caminando en las pistas de aterrizaje” o ”Yo trabajé ahí, y muchas personas comentaban que si habían visto a la niña en el turno de la noche, pero no sabían si era una niña malita o un fantasma, nadie se atrevía a acercarse“, son algunos de los comentarios realizados por varios internautas.