“Si no aparento esa edad es porque me cuido demasiado”: Tiktoker se viraliza por decir que tiene 39 años

Este martes se hizo tendencia “Tiene 39″ y todo gracias a la ola de comentarios sarcásticos y burlas que generó la tiktoker Abejita (@jamilecita20), una mujer que se ha viralizado por asegurar que tiene esa edad y que si no la aparenta es porque se cuida demasiado.

Sin embargo, internautas que han tenido contacto con su contenido en diferentes redes sociales no han dejado pasar la oportunidad de decirle que en realidad aparenta muchos más años que los 39 que ella afirma tener en sus videos.

Con más de 500 mil seguidores en Tiktok, la creadora de contenido se dedica a publicar videos donde da consejos de belleza, pero también han servido para responder las ofensas y burlas que a diario le dejan.

En cuanto a la controversia de la edad, Abejita ha dedicado al menos un par de videos para aclarar que “si no aparento esa edad es porque me cuido demasiado” y ha mencionado en diferente ocasiones que todas las burlas y comentarios negativos son por la envidia que genera su “hermosa piel”.

“Quiere decir que tengo 38″

En un video reciente, la tiktoker aseguró que acaba de encontrar su acta de nacimiento, que su madre se la dio hace tres meses, pero que no la revisó. Ahora se ha dado cuenta que cumple años el 28 de noviembre, sin mostrar el documento a la cámara ni mencionar el año de nacimiento, jamilecita20 mencionó que se estaba poniendo un año más y que en realidad tiene 38 años.

Es así que su contenido ha sido impulsado por quienes “disfrutan” ver las explicaciones que da sobre su edad, aunque ha asegurado que se va de las redes sociales porque la “ofenden por tener 39 años”, Abejita ha seguido subiendo videos.

“Me parte el corazón, me siento mal. ¿Por qué tanta crítica, por que la gente es tan infeliz? (...) Si ustedes no son felices, ese es su problema. Yo soy muy feliz, muy segura se sí misma y tengo el autoestima hasta el cielo porque yo sé lo que el espejo me está mostrando".