Canadiense reclama a mexicano por estacionar camioneta sobre la calle en Yucatán

Después de que saliera a la luz el caso de Joan Serra Montagut, el activista español que agredió a una joven mexicana por tener la música a “volumen alto” en una cafetería de Yucatán, se ha revelado otro caso similar en la misma entidad . Esta vez, involucra a una mujer canadiense, y en Publimetro México te compartimos el video.

Canadiense insulta a mexicano y lo amenaza con llamar a la policía

A través de redes sociales, diversas cuentas en X (antes Twitter) compartieron un video en el que se observa a una mujer canadiense discutiendo y alterándose con su vecino en Yucatán, un mexicano que estacionó su vehículo en la calle frente a su propia casa y sobre la vía pública, sin invadir el espacio de la extranjera.

Este incidente ocurrió en las calles de la localidad de Chuburná Puerto, en Yucatán, según el periodista Eduardo Lliteras Sentíes. La mujer canadiense se molestó porque su vecino de enfrente, un mexicano, decidió estacionar su camioneta frente a su propiedad, sin obstruir el paso ni las entradas del domicilio de la extranjera.

El mexicano decidió grabar con su teléfono celular el desagradable momento que vivió debido a los reclamos de la mujer, quien lo insultó y amenazó con llamar a la policía, además de grabarlo con su propio celular.

“¿Qué problema hay en la calle? ¡Tu casa está aquí! ¡Tu casa! ¡Mi camioneta, mi buena amiga, no está en tu casa! ¡Mira, tu casa está aquí, libre!”, exclamó el mexicano.

“La camioneta en la calle es el problema. ¡Voy a llamar a la policía! ¡Mueve tu camioneta! ¡Eres un asco!”, respondió la mujer canadiense, visiblemente molesta.

“¡Déjame en paz! Mi camioneta está en la calle, no en tu casa. No la voy a mover, no tengo por qué hacerlo solo porque tú lo quieres. ¡Estás mal! ¡Déjame en paz!”, contestó el mexicano antes de finalizar el video.

Este es un caso más de las faltas de respeto que enfrentan los mexicanos en su propio país a causa de algunos extranjeros. En redes sociales, los usuarios opinan que estos incidentes se deben, en parte, al fenómeno de la gentrificación en diversas zonas del territorio nacional.