¡Por imprudencia! Motociclista tira a su amigo tras intentar hacer caballito

Las motos son uno de los transportes más utilizados en todo el mundo. El bajo costo y el poco uso de la gasolina hace que muchos automovilistas decidan dejar sus autos para comprar una motocicleta. Pese a todos los beneficios antes mencionados, los motociclistas deben manejar con más precaución ya que cualquier accidente les puede provocar lesiones más severas en el cuerpo.

Sin embargo, hay jóvenes que no miden las consecuencias y usan las calles como zona de juegos, tal como la grabación que muestra el preciso momento en que un sujeto comenzó a conducir de manera irresponsable.

Posiblemente, el implicado quería sorprender a la mujer que lo acompañaba en la parte de atrás, mas los actos antes descritos causaron que su moto se empacara con la de su amigo, mismo que cayó al suelo.

La falta de casco y ropa adecuada causaron que la víctima sufriera fuertes lesiones. Gracias a las placas de los vehículos dañados se puede saber que los hechos ocurrieron en Brasil, pero no se conoce con exactitud cuándo ocurrieron los hecho ni qué fue lo que pasó con el afectado.

Puntos a considerar para todo motociclista y así evitar accidentes

La seguridad al conducir una motocicleta es primordial, y para evitar accidentes, es crucial que todo motociclista considere los siguientes puntos:

Casco: Debe estar certificado y ajustado correctamente.

Ropa Protectora: Chaqueta, pantalones, guantes y botas diseñados para motociclistas.

Protección Ocular: Visor del casco o gafas de seguridad.

Visibilidad: Hacerse visible para otros conductores mediante el uso de ropa reflectante y luces encendidas.

Anticipación: Prever las acciones de otros conductores y peatones.

Atención Constante: Evitar distracciones como el uso del teléfono móvil

“Igual que la México- Cuernavaca”, “‘Yo no uso casco por que me despeina’ A ver si te gusta el peinado que te va a dejar el pavimento”, “La estúpida y el estúpido, cupido no se equivoca” o “Todo lo que se ve en este video está mal y no hay nadie que haga algo bien” son algunos de los comentarios realizados por varios internautas.