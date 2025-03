¿Por qué Doris Jocelyn hizo enojar a México y toda Latinoamérica?

La tiktoker Doris Jocelyn y la influencer Ileana Velázquez causaron una gran controversia en redes sociales tras su colaboración en un video de maquillaje que buscaba concientizar sobre la situación de los migrantes indocumentados.

En el video, ambas crearon un trend en el que, mediante la inclusión de banderas de diferentes países latinoamericanos, una variedad de maquillajes y vestuarios, abordaron temas sensibles como la migración y las desapariciones forzadas. Sin embargo, lo que en principio parecía ser una campaña de apoyo, rápidamente se convirtió en un foco de críticas y opiniones divididas.

División de opiniones

El video fue criticado por internautas que acusaron a las influencers de “lucrar con el dolor ajeno”. El principal argumento de los detractores es que estos temas tan graves y dolorosos, como la migración forzada y las desapariciones en la frontera, no deberían ser utilizados como parte de un “trend” de maquillaje.

“No se vale lucrar con el dolor ajeno” se convirtió en una de las frases más repetidas en los comentarios, con muchos usuarios expresando su indignación al considerar que las influencers se apropiaron de una tragedia que no han vivido y que no pueden comprender plenamente.

Por otro lado, algunas personas defendieron la iniciativa, argumentando que el propósito del video era precisamente concientizar sobre las difíciles situaciones que enfrentan los migrantes. Señalaron que la intención detrás del contenido era visibilizar los sacrificios y peligros que miles de personas atraviesan en su intento por cruzar la frontera en busca de una vida mejor.

El debate se intensificó cuando algunos usuarios manifestaron que, si bien los temas abordados en el video son serios y dolorosos, no deben ser ignorados o silenciados solo porque son incómodos. En sus comentarios, pedían que no se cerrara los ojos ante estas realidades, ya que la violencia y las desapariciones siguen siendo un problema vigente a lo largo de la frontera con Estados Unidos.