¡Presume baby shower! Influencer embaraza a su novia y a la madre de ella

El influencer británico Nick Yardy se volvió uno de los hombres más buscados en redes sociales y esto se debe al anunció en el que aseguró que su novia y la madre de esta se encuentran embarazadas. De acuerdo con lo dicho por el creador de contenido, él es el padre de ambos; noticia que inició un fuerte debate sobre la supuesta relación poliamorosa.

S bien algunos usuarios expresaron su sorpresa y felicitaciones ante la inusual situación, la gran mayoría de internautas criticaron a Yardy, acusándolo de irresponsable y de utilizar la vida personal de sus parejas para generar contenido viral.

¿Estrategia de marketing o realidad?

En entrevista con un medio de comunicación local, Nick aseguró que "Le dije al mundo que dejé embarazadas a mi novia y a su MADRE al mismo tiempo... No me arrepiento y todavía compartimos cama".

Para las personas que no conocen a Yardy, es importante saber que el hombres es de origen jamaicano, quien después de superar sus problemas financieros y pasar un año en prisión, dio sus primeros pasos en las redes sociales en 2017. Con el tiempo, logró destacar y en 2022 superó las 300 millones de vistas en TikTok.

“La gente no debería normalizar esto“, ”¡No es para todos! Haz lo que te haga feliz y eso es lo que estamos haciendo", “Hermano, eres parte del problema, la sociedad no tiene moral” o “Todos ustedes creen y asumen todo lo que ven en las redes sociales. La hija no podía quedar embarazada, así que la madre se ofreció como voluntaria para ser madre sustituta mediante inseminación artificial. Luego, después de años de intentarlo, la hija finalmente quedó embarazada de forma natural” son algunos de los comentarios y teorías que se pueden leer en redes sociales.