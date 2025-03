¿Nicki Nicole le fue infiel a Peso Pluma con Natanael Cano?

Nicki Nicole es una de las cantantes argentinas más populares en todo el mundo. Si bien la intérprete de Wapo Traketero cuenta con millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify, la realidad es que muchos internautas se interesaron en su vida personal por la relación que tuvo con Peso Pluma.

Tras varios meses de especulación, los artistas confirmaron el noviazgo al darse un beso durante un concierto, sin embargo la relación duró muy poco y cada quien siguió con su vida.

¿Natanael Cano tuvo una relación con Nicki Nicole?

Ahora, después de todas las polémicas, la expareja volvió a ser tendencia por una canción de Natanael Cano en donde menciona a La Doble P y a la argentina: “En un evento privado, Natanael Cano mostró varios previews de lo que podría ser su próximo álbum y una de las canciones que puso es un freestyle donde podemos escuchar una barra directa para Peso Pluma: ‘Te Falta Peso, Te Falta Pluma’ y además hace mención de la cantante argentina Nicki Nicole”, colocaron medios especializados en el género.

“Me estaba pidiendo v*rga tu pinche morra Nicki” es, supuestamente, parte de la canción que suma un gran número de reproducciones en redes sociales. Asimismo, los internautas revivieron una parte del tema DESQUITE: “Si te mando una foto, será con tu amigo, el que siempre celaste. No supiste cuidarme. No es que quiera vengarme. Hoy te voy a pagar con la misma moneda que tú me pagaste”.