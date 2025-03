Médico forense comparte las últimas palabras de un padre de familia tras la muerte de su hijo

TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Día con día, millones de personas acceden al portal chino para ver grabaciones de corta duración que logran sumar, en muy pocas horas, un gran número de visualizaciones. Entre todos los posteos, en las últimas horas se comenzó a popularizar la grabación de Agustín; un joven que recreó lo que podrían ser las últimas palabras de un padre hacia su hijo.

“Cuando a medio procesamiento ves que llega el papá en el último momento", es el texto que se puede leer en el clip que cuenta con más de ocho millones de reproducciones. Asimismo, se escucha el siguiente audio: "¿Cuántas veces te lo dije, cabr*n? ¿Cuántas veces te lo dije, cabr*n? Repíteme cuántas pinches veces te lo dije. Siempre parándote la verga como un ching*n. Siempre parándote de culo como un ching*n. ¿Cuántas veces te dije, ‘Cambia, cabr*n, cambia toda tu vida pendejo’ ¿Por qué no me hiciste caso, cabr*n?“.

¿De dónde sale ese audio?

El audio antes descrito es parte de la película Contraataque, la cual sumerge al espectador en un intenso thriller de acción que se desarrolla en la peligrosa frontera de México. La trama gira en torno a un escuadrón élite del ejército mexicano, los “Murciélagos”, quienes, tras una exitosa misión de rescate de rehenes en Tamaulipas, se convierten en el blanco de un poderoso y despiadado cártel del crimen organizado.

“Es que al final del descontrol los únicos que están son los padres”, “Quise salvar a mi mejor amigo siempre de las drxgxs un Jueves 13 de julio me levanto 6:30 am por un pateadero de su portón, era su papá tratando de descolgarlo” o “A mi me tocó la cárcel gracias a dios salí y cambié mi vida y estoy esforzándome año tras año por ser el orgullo de mis padres y ser mejor para mí mismo” son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.