¿Adrián Marcelo emborrachó a Crista Montes para hablar de su hija en entrevista?

Después asistir a una entrevista con Adrián Marcelo, Crista Montes se convirtió en una de las mujeres más buscadas en redes sociales y tras todas las teorías que se manejan, nació una en la que se sugiere que Adrián Marcelo “emborrachó a Crista Montes”.

El creador de contenido Candrés Peredo compartió la grabación en la que se ve cómo un comunicador aseguró que el exparticipante de La Casa de los Famosos México le dio alcohol a la madre de Gala Montes pese a saber que ella es alcohólica: “Los dos hicieron la entrevista intoxicados“.

Javier Ceriani hizo varias revelaciones; explicó que Crisrta recibió 50 mil dólares, más de un millón de pesos mexicanos, para grabar la entrevista. Asimismo, expresó que es alcoholizaron a la madre de la cantante y que ella misma padece de ludopatía: “Crista confesó que Gala nunca la había golpeado. Después de grabar”.

El comunicador aseguró que toda la información la pudo obtener gracias a un conocido que estuvo durante toda la grabación: “Tiene un vicio horrible; por eso aceptó los 50 mil dólares. Ella dijo ‘yo no tengo la culpa de que mis hijas no tengas vicios y no tengan este tipo de adicciones’”.

Hasta el momento, el video suma más de 100 mil reproducciones en YouTube, donde se pueden leer comentarios como “Ceriani solo tú dices la verdad, por eso me encanta tu programa”, “Hola Javier, felicidades x seguir creciendo, a donde tu vayas te seguiremos” o “Ceriani . Eres maravilloso , tu energía positiva se proyecta en tu Luz . Bendiciones . Muchas gracias por darnos alegría”.