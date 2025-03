Hombre encuentra a su esposa con un repartidor y este le pide perdón

Todos los días, millones de personas comparten constantes clips de qué es lo que realizan en su día a día. Si bien la mayoría de publicaciones suelen ser de momentos alegres o bonitos, en las últimas horas se comenzó a popularizar la grabación que muestra el preciso momento en que un hombre encontró en la cama a su pareja con otro sujeto.

En el video de poco menos de un minuto se puede ver cómo el sujeto comenzó a pedirle una explicación a la mujer sobre qué es lo que estaba ocurriendo en la habitación. Si bien la joven involucrada intentó ocultar todo diciendo que solo era un amigo y que solo estaban hablando, pocos segundos después el amante pidió perdón y explicó todo.

Amante le pide perdón a esposo tras ser encontrado en la cama con su pareja

El otro relacionado no pudo con los señalamientos y suplicó disculpas por lo ocurrido; asimismo aseveró que él no sabía que la mujer era casada: “ella me habló y me trajo aquí”, dijo. El afectado no decidió quedarse con la duda y le preguntó si quería tener relaciones con su esposa a lo que él dijo: “sí”.

Hasta el momento se desconoce cuándo y en dónde ocurrió el extraño momento, mas el clip ya suma más de dos millones de reproducciones en X, antes Twitter.

“Procede el amparo por falsedad de declaraciones y en la ejecución se le acusa de violencia domestica lo dejan ahora a el en calzones”, “Cuando eso pase no hagas drama no tienes que golpearla, solo déjala que se vista y tome sus ropas y fuera de casa es todo” o “Error de ese joven repartidor. Acostarse con esa mujer en su casa, pudo haber sido asesinado por el doliente esposo. Porque eso es así, siempre paga el otro o la otra”, son algunos de los comentarios realizados por varios internautas.