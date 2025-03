¡Atrapada! Joven oculta pulsera de Shakira en extraño lugar para quedársela al salir del concierto

El joven no dudó en guardar la pulsera de Shakira en un lugar para no devolverla después del concierto

La gira de Shakira por México hizo que miles de fans sacaran sus ahorros para poder asistir a uno de los conciertos. Tras romper un récord de presentaciones en el Estadios GNP de la Ciudad de México, la intérprete colombina no se quedó con las ganas y anunció más fechas en el mismo recinto y otros estados del país.

Los afortunados que han podido asistir a los shows de la artista aseguraron que Shakira, junto a todo su equipo, da todo en el escenario para que los mexicanos vivan grandes momentos; es por eso que la mayoría de asistentes toman fotos y videos como recuerdos de las presentaciones.

Joven saca pulsera del concierto, pero la esconde en extraño lugar

Además de las imágenes, hay personas que intentan llevarse un souvenir, pero ¿Es posible llevarse las pulseras que se entregan durante el concierto? La respuesta es no. Pese a lo antes dicho, en las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante Instagram, la grabación que muestra el precios momento en que un joven intentó salir con una pulsera, mas la escondió en sus glúteos.

Sí, otro asistente notó que alguien llevaba una luz en su pantalón y decidió documentar el gracioso momento para después subirlo a internet donde los internautas no pararon de comentar y realizar comentarios graciosos sobre la extraña forma en que sacaron una pulsera.

Hasta el momento, el clip suma miles de reproducciones en redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “no mientas, él es una luciérnagas”, “Alerta aeropuerto, presenta los hombres no lloran, los hombres facturan”, “México no domina el mundo solo porque no quiere. Tan fácil que era meterla a la bolsa y no a otro lugar jajajaj” o “Cosas que jamás imaginó Shakira que pasarían durante su gira en México”.