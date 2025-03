Karime Pindter rompe el silencio y opina sobre la entrevista entre Adrián Marcelo y Crista Montes

Adrián Marcelo logró que la entrevista con la madre de Gala Montes se convirtiera en una de sus grabaciones más populares en redes sociales. Pese a contar con siete días de publicación en YouTube, los internautas no paran de opinar sobre las palabras entre Crista Montes y el creador de contenido.

Medios de comunicación abordaron la noticia e intentaron obtener la postura de las personas relacionadas a Adrián Marcelo y Gala Montes; uno de los primeros en ser interceptado por los medios fue Mari Bezares, quien dijo que prefería no opinar sobre la vida d otras personas. Ahora, fue Karime Pindter la que opinó sobre la polémica entrevista entre Crista y Adrián Marcelo

Karime asegura ser amiga de Gala Montes pese a estar en desacuerdo con ella

“Bueno, yo de eso no voy a dar ni un solo comentario; no me voy a meter en eso. Yo respeto muchísimo a Gala, entonces no no voy a hablar”, fueron las primeras declaraciones de la exparticipante de La Casa de los Famosos México 2.

Una reportero cuestionó a la también modelo, ‘¿La amistad Gala continúa?’, a lo que Pindter explicó: “yo espero que sí continúe. Yo la adoro. Ha dicho cosas con las que no estoy de acuerdo, pero espero que pronto podamos ser las amigas que fuimos en La Casa de los Famosos. dimos un mensaje total de amor, de inclusión, entonces pues si puedo verla pronto y volver a convivir, yo feliz de la vida”, finalizó.

Hasta el momento, la publicación realizada por La Portada A.I Medio de Comunicación suma más de 100 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “Ay un dicho que dice algo así, De dientes Pa Fuera... vete por un tubo Karime tus fans fueron los que arreglaron esa entrevista. Y tu nunca les has puesto un stop. Ahora contigo estoy de acuerdo con Gala mejor de lejos“ o ”Ojalá y no Kari, tienes un gran corazón pero no todos lo merecen“.