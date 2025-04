¿El responsable del tráfico? Conductor usa vehículo miniatura para conducir sobre avenida Insurgentes

Insurgentes es una de las vialidades más importantes en toda la Ciudad de México. Algunos conductores aseguran que el Metrobús y la ciclovía aumenta el tráfico y caos vial, sin embargo en las últimas horas el periodista Jorge Becerril se encargó de evidenciar algo extraño sobre esta avenida y no tiene nada que ver con el transporte público o las bicicletas; entonces ¿De qué se trata?

El reportero utilizó su cuenta personal de X para difundir la grabación de poco menos de un minuto en donde se ve cómo una persona decidió circular sobre Insurgentes con un vehículo miniatura. Sí, el involucrado optó por sacar a pasear ‘su nave’ sobre la vialidad.

Un motociclista que observó el hecho no dudó en documentarlo con una cámara que llevaba en el casco o en la misma moto. Si bien en las imágenes no se logra ver alguna alteración vial o tráfico, la realidad es que algunos internautas se mostraron molestos y aseguraron que en esos espacios no debe circular un coche como el antes descrito.

La mañana de este viernes, un grupo de padres de familia bloquearon la circulación en Insurgentes, a la altura de Eje 2 Norte, cerca de la estación del Metrobús Manuel González, en la Ciudad de México.

La Dirección General de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno, y la Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmaron en sus redes sociales sobre la manifestación.

“Está cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Insurgentes a la altura de Eje 2 Norte, por presencia de manifestantes. Personal de Concertación Política de la CDMX ya realizó el enlace con la dependencia correspondiente, impulsa la liberación de la vialidad”, escribieron.

Lo antes dicho pudo causar que las imágenes del coche miniatura ganaran relevancia en redes sociales, donde la publicación suma más de 30 mil reproducciones en el sitio perteneciente a Elon Musk.

“Y para su fortuna no se topo a ningún agente vial”, “Todo bien, no trae portaplacas, todo en orden”, “¿Es de los que regalaba Chabelo?” o “Que bueno que no invadió la ciclovía” son algunos de los comentarios realizados por varios internautas que no pararon de colocar mensajes divididos sobre el hecho.