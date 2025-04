Joven roba Snoopy gigante colocado en el Festival de las Flores de Polanco

X es una de las plataformas más utilizadas para compartir hechos noticiosos que logran sumar, en muy poco tiempo, un gran número de visualizaciones. Entre todas las denuncias, en las últimas horas se comenzó a popularizar el momento en que un joven, presuntamente, robó un Snoopy gigante colocado en el Festival de las Flores de Polanco.

En el video, que se viralizó de gran manera en redes sociales, se observa el momento en el que un hombre se llevó al reconocido personaje hecho de flores. De acuerdo con las personas que pudieron presenciar el supuesto hurto, los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo cuando finalizó el festival en Mazaryk, alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Snoopy formó parte de Peanuts, una de las 12 instalaciones de la sección “Tómate la foto” del festival. De acuerdo con los publicado por la misma organización, esta pieza fue la más votada, tal vez por eso el hombre optó por llevársela a su casa.

Hasta el momento, los organizadores del Festival de las Flores no han emitido un comunicado sobre el incidente, mas miles de internautas piden que se de con el responsable, mas otros argumentan que de no haberse llevado al Snoopy, este pudo haber acabado en la basura.

“Mi pregunta es ¿no se supone que lo mismos locatarios dieron el permiso para que la gente se lleve lo que quiera? Al final, todo es temporal y la figura de Snoopy se va a marchitar, cualquiera la pudo haber tomado ya que lo que no se llevaron, termina en la basura" o “Algunos locales si regalan la decoración. Pero todavía se estaban tomando las fotos con el Snoopy y esos gandallas se lo llevaron, porque pareciera que en esta ciudad es regla de oro «el que no tranza no avanza»" son algunos de los comentarios realizados por varios internautas que exigen más vigilancia en la zona para el próximo año.