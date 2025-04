Amarran y desnudan a mujer acusada de robar en tianguis

La inseguridad es uno de los problemas más latentes en muchas ciudades de Latinoamérica; pese al constante esfuerzo de algunas autoridades para erradicar este mal, hay personas que siguen aterrorizando a la población. Algunos ciudadanos, hartos de no ver cambios significativos, optaron por tomar justicia a mano propia y ahora son ellos los que buscan atemorizar a los maleantes.

Para prueba de lo antes dicho, en las últimas horas se comenzó a popularizar la grabación de poco más de un minuto que muestra el momento en que varias trabajadoras de un tianguis, mercado ambulante, desnudaron a mujer acusada de robar.

La presunta ladrona fue amarrada a un poste para después ser mojada con varios baldes con agua que le arrojaron algunas presentes: "Yo no te quito tu plata”, son algunas de las palabras que dijo la supuesta amante de lo ajeno. Los vendedores pedían que no se fuera con la policía hasta que pagara el dinero robado, asimismo le pedían que entregara a sus otras tres cómplices que lograron huir.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 100 mil reproducciones en el sitio perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer los siguientes comentarios: “Tenían que quitarle todo no nada más el pantalón”, “Que falta de respeto contra la comunidad, no puede ser y no es justo para todos que se tomen estas medidas, si van a justiciar tienen que hacerlo bien” o “El hecho de que la desnuden solo denota lo sadicos que son. Amárrenla al poste y pónganle un cartel de ladrona ¿pero desnudarla? ¿Para qué?“.