Gobernador de San Luis Potosí aclara qué sucedió con la mujer sin ropa que estaba en el Palacio de Gobierno

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante X, la grabación de pocos segundos que muestra el momento en que una presunta mujer desnuda camina al interior del Palacio de Gobernación en San Luis Potosí. Medios locales y nacionales difundieron el clip que, por la falta de calidad, dejó en duda si lo visto sí era una dama sin ropa o alguien con prendas de color crema.

El periodista Héctor de Mauleón colocó el siguiente mensaje en su cuenta personal: “Ya todo puede ocurrir. Como ayer, en el mismísimo Palacio de Gobierno de San Luis Potosí”, seguido el video que solo dura 18 segundos.

Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, responde que ocurrió en el Palacio de Gobernación El funcionario aseguró que fue un fantasma lo que se ve en el video.

Ahora, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aclaró la controversia desatada por la publicación viral: “Ah, de la ventana. No manches. No me gusta creer en fantasmas, ¿verdad? Pero pues es un salón que está solo", dando a entender que se trataba de un fantasma, pero no de un fantasma común, sino el de la emperatriz Carlota.

Hasta el momento, el video de la respuesta más de 50 mil reproducciones en X, donde se pueden leer comentarios como “Por qué el el fantasma de la emperatriz Carlota iba a querer andar desnudo por el Palacio de Gobierno de San Luis Potosí?”, “Más que sorprendernos de que pudiera ser un fantasma , debería de sorprendernos que una persona que no puede estructurar ideas para conversar sea el gobernador de un estado”, “se burlan en la cara de uno” o “Hemos llegado al punto en que estamos ante una clase política sinvergüenza y cínica, que en cualquier momento pasará al siguiente nivel”.