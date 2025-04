Descubre los mejores memes tras las devoluciones del SAT en la Declaración Anual 2025

La temporada de la Declaración Anual 2025 trajo consigo una ola de memes en redes sociales, donde los contribuyentes encontraron en el humor una forma de lidiar con las expectativas, retrasos y fallas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Desde el 1 de abril, fecha en que inició el periodo para presentar la declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2024, plataformas como X y TikTok se llenaron de imágenes y videos que reflejan la ansiedad y las experiencias de los usuarios al esperar su saldo a favor.

Uno de los memes más populares muestra a un contribuyente revisando su Buzón Tributario con la leyenda: “Yo, esperando mi devolución del SAT como si fuera un aumento de sueldo”. Otros usuarios subieron imágenes de personajes de caricaturas mirando ansiosamente su celular, acompañadas de frases como “SAT, ya deposítame, no seas así”.

Según el portal del SAT, las devoluciones deben procesarse en un plazo de 40 días hábiles, pero las intermitencias en el sistema, reportadas desde el 7 de abril, causaron frustración.

La creatividad de los internautas también dio lugar a memes que critican la burocracia del proceso. Un video muestra a una persona llenando formularios mientras suena de fondo la canción “Despacito”, con el texto: “Así se siente hacer la Declaración Anual: despacito, pero con estrés”.

Otro meme recurrente compara al SAT con un “ex tóxico” que promete devolver el dinero, pero nunca cumple. En Pinterest, tableros dedicados al SAT han recopilado imágenes graciosas, como una donde se ve a un contribuyente celebrando un depósito de 500 pesos con la frase: “Gracias, SAT, ya puedo comprarme un café”. Sin embargo, no todos los memes son optimistas; algunos reflejan el desencanto de quienes, tras presentar su declaración, descubren que no tienen saldo a favor, con imágenes de personas llorando acompañadas de textos como “SAT: ‘Tú me debes a mí‘”.